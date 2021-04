EN DIRECT - Plus de 5.950 Français en réanimation, 324 décès en 24h

COVID ET SANTE MENTALE





Le gouvernement va lancer une consultation en vue des assises de la psychiatrie et de la santé mentale voulues par Emmanuel Macron, en sondant notamment les patients et leurs familles, durement affectés par la pandémie de Covid-19. Cet "état des lieux" débutera "très prochainement", a indiqué mardi Frank Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, lors d'une table ronde organisée par l'Association des journalistes de l'information sociale (Ajis).





Emmanuel Macron avait approuvé en janvier la tenue avant l'été d'"Assises de la psychiatrie et de la santé mentale". Elles auront lieu "fin juin, début juillet" et s'articuleront autour de trois grands axes, la prévention, l'offre de soins et les publics vulnérables, incluant notamment les jeunes, a indiqué M. Bellivier. La consultation sera menée auprès des patients et de leurs familles, des soignants et de la population générale.