EN DIRECT - Covid-19 : 30.954 patients hospitalisés dont 5.959 en soins critiques

On trouve aussi des entreprises qui ont mis leurs salariés au chômage partiel tout en les faisant travailler. Le ministère du Travail a mené 500.000 contrôles et a pu récupérer 250 millions d'euros, sur un dispositif total qui a coûté 27 milliards d'euros.

Sur les contrôles a posteriori, on note 43.500 opérations, 92.000 versements litigieux identifiés, pour un total de 64 millions de versements indus.

1,8 million de demandes, presque autant que celles accordées, au titre de l'aide aux entreprises empêchées de fonctionner à cause des restrictions sanitaires, ont été bloquées par les services des fraudes de Bercy. C'est 5,9 milliards d'euros qui ont ainsi été économisés. A titre d'exemple, le ministère a reçu 16.000 demandes émanant de boîtes de nuit, et seules 1600 ont reçu une aide.

L'Inde a enregistré son pire bilan ce mercredi 21 avril avec plus de 2.000 décès dus au Covid-19 et près de 300.000 nouveaux cas en 24 heures. C'est aussi l'un des bilans quotidiens les plus élevés au monde depuis le début de la pandémie, selon des données officielles.

Et si l'on réfléchit en termes de régions, les plus épargnées par la pandémie et qui devraient donc pouvoir se déconfiner en premier sont la Bretagne, avec un taux d'incidence de 199, la Nouvelle Aquitaine, 211, et la Corse, la région la moins touchée de France avec 173 cas pour 100.000 habitants.

Avec moins de 150 cas pour 100.000 habitants, le Finistère (89), le Gers (107), les Pyrénées-Atlantiques (108) et les Landes (129) sont les quatre départements les moins touchés de France.

Avec plus de 2.000 décès dus au Covid-19 et près de 300.000 nouveaux cas ces 24 dernières heures, l'Inde fait face depuis début mars à une très forte deuxième vague de Covid-19. Un rebond causé par un nouveau variant surnommé le "double mutant"et par un allègement des restrictions depuis janvier.

Aux États-Unis, 7 millions de personnes ont été vaccinées avec Johnson & Johnson et 8 cas de thromboses ont été identifiées soit environ un par million d'injections. En France, 23 cas de thromboses pour 2,7 millions de vaccins AstraZeneca, soit 8 cas par million d'injections. Au Royaume-Uni, 7 cas de thromboses pour 20 millions de vaccins AstraZeneca soit 4 cas par million d'injections.

Selon nos vérificateurs, les bénéfices du vaccin seraient largement supérieurs aux risques éventuels. Le risque de thromboses avec Johnson & Johnson est entre quatre et huit fois inférieur à celui avec AstraZeneca.

Plusieurs sujets devraient être évoqués notamment : la rentrée scolaire, le calendrier des réouvertures des lieux fermés, la quarantaine obligatoire et la campagne de vaccination.

L'objectif de réouverture des terrasses, commerces non alimentaires et lieux de culture, avec des jauges réduites, à la mi-mai, reste d'actualité. Pour cette source, le calendrier est acté. "Le président s'est engagé sur un calendrier de réouvertures progressives en fonction de l'évolution de l'épidémie". Une épidémie qui, en l'occurrence, est sur une phase "décroissante", se réjouissait la veille Olivier Véran.

L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que le nombre de nouveaux cas de contaminations ces sept derniers jours constituaient, avec un total de 5.236.922, un nouveau record mondial depuis le début de la pandémie. Le précédent avait été fixé à plus de 5,04 milliosn de contaminations à travers le monde.

Alors que le débat public porte régulièrement, en France, sur l'obligation faite aux soignants de se vacciner, en Australie, la commission en charge du droit du travail a indiqué qu'il paraissait "légal et raisonnable" d'autoriser un employeur à obliger un travailleur à se faire vacciner contre le Covid-19.

Le pays hôte des Jeux olympiques, cet été, s'apprête à déclarer l'état d'urgence à Tokyo, la ville d'accueil. Une résurgence des cas de Covid, dans ce pays relativement épargné par l'épidémie (542.000 cas, 9700 morts), conduit le gouvernement à envisager de durcir les mesures existantes. Les préfectures auront la possibilité de requérir la fermeture de certains commerces, parcs d'attraction et autres services.

Sur le plateau de LCI, le député et candidat aux régionales RN s'est inquiété de la réouverture des écoles, le 26 avril.

Retour des enfants à l'école dès le 26 avril, fin de la limitation des déplacements le 2 mai, réouverture des terrasses et lieux culturels mi-mai : le gouvernement précise son calendrier de déconfinement.

Devenu en quelques mois l'une des principales causes de mortalité dans le monde, le coronavirus a tué plus de 3 millions de personnes en un an et demi. Retrouvez les derniers chiffres de l'évolution de la pandémie à travers la planète.

Alors que la situation sanitaire ne s'améliore que très lentement, le retour en classe des élèves du primaire le 26 avril s'annonçait au cœur des discussions de l'exécutif ce mercredi. Tout comme la réouverture annoncée pour la mi-mai des terrasses de restaurants et des lieux de culture.

Conscient qu'il est important de "donner un horizon" aux Français, il pointe deux menaces, celle d'une circulation accrue du virus et surtout le risque de l'émergence de nouveaux variants.

Avec 30.000 contaminations par jour, le professeur et membre de l'académie de médecine Patrick Berche, juge le déconfinement envisagé comme "une prise de risque."

À cela s'ajoute une pénurie de traitements et d'oxygène qui confronte l'Inde à une crise sanitaire d'une très forte ampleur.

Avec plus de 2.000 décès et près de 300.000 nouvelles contaminations en 24 heures, l'Inde compte désormais plus de 182.000 morts du Covid et 15,6 millions de contaminations.

Sur la journée de mardi, 14.019 nouveaux décès et 787.411 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 3.321 nouveaux morts, l'Inde 2.023 et les États-Unis 750.

3.046.134 personnes sont mortes du coronavirus depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019 et plus de 142.838.730 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Selon l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois est reparti à la hausse sur les trois derniers mois, à 22,4%. Un phénomène jamais vu depuis août 2020.

"Les résultats sont positifs, mais insuffisants. L'épidémie recule deux fois moins qu'en novembre, notamment du fait du variant anglais, plus contagieux, agressif chez les jeunes et un peu plus résistant aux mesures de freinage mises en place", a détaillé le porte-parole du gouvernement, précisant que "la pression hospitalière reste très forte et nous sommes très loin d'un retour à une activité médicale normale."

À la sortie du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a fait le point sur la situation en France. Après une semaine de vacances et deux semaines de mesures sanitaires restrictives, "les premiers effets sont perceptibles, le nombre de cas diminue légèrement tout comme le taux d'incidence. Nous pourrions être au pic ou proche de l'être."

"Dans les seize territoires concernés en premier par les mesures renforcées, une diminution du taux d'incidence s'observe depuis la semaine du 5 avril. Avec un recul du taux d'incidence compris entre 15% dans les Hauts-de-France et près de 20% en région Sud."

Où l'épidémie circule-t-elle le plus et le moins ? Si, par endroits, la baisse du taux d'incidence est "spectaculaire", d'autres régions restent dans une situation préoccupante, a annoncé Gabriel Attal dans son point presse hebdomadaire.

L'Inde a été ajoutée à la liste des pays avec quarantaine obligatoire comme le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Afrique du Sud et le département de la Guyane pour faire face au variant brésilien.

Interrogé sur la fin des interdictions des déplacements interrégionaux, de l'attestation et de la réouverture de certaines terrasses et lieux de culture, il confirme également les pistes données : "Je ne peux pas être plus clair, c'est la base de notre travail".

Des personnalités participeront-elles à une campagne pour favoriser la vaccination ? "Évidemment que, comme un outil parmi d'autres, à côté de la transparence, il y a aussi la question de l'exemple. Le Premier ministre s'est fait vacciner devant les caméras. Je vous confirme que le Président et le Premier ministre souhaitent que ces exemples se multiplient : des personnalités populaires connues des Français, des responsables publics qui pourraient médiatiser leur vaccination".

"Nous avons le souhait de rouvrir certain lieu culturel, de mettre à l'expérimentation certains événements sportifs et évidemment l'ouverture des terrasses et des restaurants et des commerces", a-t-elle affirmé avant de conclure "dans le Finistère nous avons l'habitude d'innover et nous sommes très respectueux de protocole."

Les habitants de Tarascon-sur-Ariège n'ont plus pour obligation de porter le masque dans la rue. Mais la prudence reste de mise.

Le but du programme est de vacciner jusqu’à 27% de la population dans les 92 pays les plus pauvres d’ici la fin de l’année.

En offrant ces doses, flaconnées en Italie, la France veut ainsi inaugurer le mécanisme européen Covax de partage de doses, a précisé le palais de l'Élysée. Covax doit permettre aux 92 pays les plus pauvres d’obtenir des doses de vaccins grâce à des fonds réunis par des donateurs. Il est co-dirigé par l’Organisation mondiale de la santé, l’alliance vaccinale Gavi et la "Coalition for Epidemic Preparedness Innovations".

La préparation de la rentrée scolaire et le suivi de la campagne de vaccination seront notamment abordés par les membres du gouvernement.

Le Premier ministre Jean Castex, accompagné des ministres de la Santé et de l'Éducation nationale, tiendra ce jeudi une nouvelle conférence de presse pour revenir sur les décisions prises en conseil de défense et en conseil des ministres.

Cette décision va s'ajouter aux dispositions annoncées, isolement et tests, par Gabriel Attal. Les vols entre la France et l'Inde concerneraient 1.900 passagers par semaine.

Selon des sources gouvernementales, la France s’apprête à suspendre les vols en provenance et à destination de l’Inde alors que l'épidémie de Covid-19 devient hors de contrôle dans ce pays d'Asie du Sud de 1,3 milliard d'habitants.

INFO TF1/LCI - LA FRANCE VA SUSPENDRE SES VOLS AU DÉPART ET À DESTINATION DE L'INDE

Le pays a reçu près de 650.000 doses de différents vaccins, la quasi-totalité sous forme de dons ou via le programme international Covax visant à garantir un accès équitable aux vaccins.

Les cas de Covid-19 ont dépassé ce mercredi le million en Irak, un nombre inégalé dans le monde arabe, enregistré dans un pays de 40 millions d'habitants en pénurie de médicaments, de médecins et d'hôpitaux depuis des décennies.

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo pourraient reporter à juin leur décision sur le nombre de spectateurs autorisés alors que la situation sanitaire reste des plus fragiles à moins de 100 jours de la compétition. Pour rappel, ils ont déjà annoncé que les spectateurs venant de l'étranger ne seraient pas admis.

Le Premier ministre participera ce jeudi à la conférence de presse sur la situation épidémique. La rentrée scolaire, la campagne de vaccination et la question des frontières devraient être abordées.

Le chef du service de réanimation et des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat à Paris s'est inquiété d'un possible relâchement des mesures sanitaires.

La préfecture de police, la mairie de Paris et l'ARS d'Île-de-France ont annoncé conjointement mercredi l'ouverture, "début mai", d'un vaccinodrome "de très grande capacité" dans la capitale. Ce complexe sera "implanté au sein du parc des expositions de la Porte de Versailles".

Les taux d'incidence (529,8 pour 100.000 habitants) et de positivité des tests (12,2%) restent stables.

L'Islande a donné son feu vert mercredi à l'utilisation, sans limite d'âge, du vaccin Janssen. "Nous avons reçu la conclusion de l'Agence européenne des médicaments (EMA) selon laquelle le vaccin Janssen peut être utilisé et sera donc distribué la semaine prochaine", a annoncé en conférence de presse Kamilla Josefsdottir, médecin spécialiste des maladies infectieuses à la Direction de la Santé. "Il a été décidé de n'avoir aucune restriction sur le vaccin Janssen en l'état actuel des choses", a-t-elle précisé.

13.247.089 personnes en France ont désormais reçu au moins une injection de vaccin contre le Covid-19 (19,8 % de la population totale et 25,2 % de la population majeure). 5.013.963 d'entre elles ont même reçu les deux doses, soit 7,5 % de la population totale et 9,5 % de la population majeure.

En conséquence, avec cette nouvelle règle, un club "qui n'aurait pas au minimum quinze joueurs dont un gardien de but" négatifs au Covid-19 avant une rencontre pourra demander à la Commission des compétitions le report de son match.

Le gouvernement prévoit de déployer l'utilisation d'autotests dans les lycées et plus de tests salivaires dans les écoles, de façon à anticiper la propagation du virus et fermer des classes si nécessaire.

"Point critique". C'est dans ces termes que l'Organisation mondiale de la santé parle, un an et demi après son apparition, de la pandémie de Covid-19. Après avoir écumé les États-Unis, l'Europe ou l'Amérique du Sud, elle s'attaque désormais à l'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde.

Dans le même temps, les campagnes vaccinales connaissent des hauts et des bas. Si elles vont bon train en Israël ou au Royaume-Uni, qui ont même commencé à rouvrir leurs bars et commerces non essentiels, elles restent chaotiques dans bon nombre de pays européens. Les difficultés traversées par AstraZeneca, suspendu voir interdit en raison des caillots sanguins qu'il génère chez un infime pourcentage de ses récipiendaires, puis par l'unidose Janssen, sont autant d'obstacles sur la campagne vaccinale française.