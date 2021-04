EN DIRECT - Les premiers enseignants "sans doute vaccinés dès la semaine prochaine"

PAS D'ASTRAZENECA EN MOSELLE À CAUSE DU VARIANT SUD-AFRICAIN





Le vaccin d'AstraZeneca ne doit pas être utilisé en Moselle, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion, car il est trop peu efficace contre le variant sud-africain, qui y circule beaucoup dans ces régions, a estimé vendredi la Haute autorité de santé (HAS).





En Moselle, la HAS recommande de "continuer à privilégier l'accès aux vaccins" de Pfizer/BioNTech et Moderna, ainsi qu'au vaccin de Johnson & Johnson (Janssen), le quatrième à avoir été autorisé en Europe, "dès lors qu'il sera disponible". "Pour tous ces vaccins, la HAS recommande la mise en place, dans ce département, d'un accès aux professionnels autorisés à la vaccination en ville", ajoute-t-elle dans son avis.





En Guyane, à Mayotte et à la Réunion, les vaccins de Pfizer et Moderna sont de toute façon déjà les seuls à être utilisés, en raison de "contraintes logistiques", poursuit la HAS, en recommandant "la poursuite" de cette stratégie. Pour les vaccins de Pfizer/BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson, "on dispose de données" qui montrent "un niveau élevé d'efficacité contre le variant sud-africain", rappelle la Haute autorité de santé.