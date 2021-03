EN DIRECT - Hôpitaux sous tension : trois premiers patients transférés hors d'Ile-de-France

L'ITALIE SE RECONFINE À PARTIR DE LUNDI





Le Premier ministre Mario Draghi a déploré vendredi que l'Italie se retrouve face à une "nouvelle vague de contagions" plus d'un an après le début de la pandémie". "Au cours de la dernière semaine, 150.175 nouvelles contagions ont été enregistrées contre 130.816 la semaine précédente, soit une augmentation de presque 15%", a-t-il souligné. "Ces données nous contraignent à la plus grande prudence pour limiter le nombre de morts et empêcher la saturation des établissements de santé", a-t-il mis en garde.





Le gouvernement a donc adopté en Conseil des ministres de nouvelles mesures anti-Covid pour la période allant du lundi 15 mars au 6 avril, décidant notamment que les régions enregistrant un nombre supérieur à 250 nouveaux cas par semaine passeront automatiquement en zone rouge, ce qui entraîne la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités, ainsi que des bars et des restaurants sauf pour la vente à emporter. Les déplacements sont limités aux impératifs de travail, à l'achat de produits de première nécessité et aux urgences de santé. En outre, pour le week-end de Pâques (les 3, 4 et 5 avril), toute la péninsule sera d'office classée en "rouge".