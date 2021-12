EN DIRECT - Covid-19 : 310 cas du variant Omicron officiellement détectés en France

DERNIER JOUR D'ÉCOLE AVANT DES VACANCES SOUS COVID





"Les enseignants sont épuisés, surtout depuis que le nouveau dispositif a été mis en place à l'école primaire", estime auprès de l'AFP Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp-FSU, le premier syndicat du primaire. "Ils ont tous un grand besoin de vacances, pour faire une vraie pause."





Depuis le 29 novembre, lorsqu'un élève est testé positif, tous les élèves de la classe sont testés à leur tour et seuls les positifs restent à la maison. On a ainsi abandonné la règle "un cas, une fermeture de classe". "Au départ les parents étaient ravis, mais très vite ils ont été exaspérés, car ils se retrouvent à tester plusieurs fois leurs enfants et souvent la classe finit bel et bien par fermer car on atteint trois cas", ajoute Guislaine David.