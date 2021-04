EN DIRECT - Covid-19 : les États-Unis vont atteindre leur objectif de 200 millions d'injections cette semaine

BRETAGNE : LABORATOIRE DU DÉCONFINEMENT ?





Interviewée sur la pertinence d'une réouverture anticipée de certains établissements en Bretagne ou d'une levée prématurée du couvre-feu, la maire socialiste de Quimper Isabelle Assih s'y est dit très favorable.





"Nous avons beaucoup d'idées pour être une terre d'expérimentation du déconfinement" a poursuivi la maire de Quimper, qui "s'associe à la démarche du Président de région Loïg Chesnais-Girard."





"Nous avons le souhait de rouvrir certain lieu culturel, de mettre à l'expérimentation certains événements sportifs et évidemment l'ouverture des terrasses et des restaurants et des commerces", a-t-elle affirmé avant de conclure "dans le Finistère nous avons l'habitude d'innover et nous sommes très respectueux de protocole."