EN DIRECT - "Nous devrions atteindre ce soir l'objectif de 20 millions de primo-vaccinés", annonce Jean Castex

QUID D'UNE 4E VAGUE ÉPIDÉMIQUE





Le pr Bruno Lina, virologue et membre du Conseil scientifique, estime que la possibilité d'une quatrième vague n'est pas à exclure. "Il faut bien comprendre qu'il y a actuellement deux populations de virus. Il y a les virus classiques, pour lesquels les vaccins marchent très bien, et il y a les virus variants, qui entraînent partiellement un échappement sanitaire (...) Inéluctablement, ces virus qui ont une capacité de transmission plus élevée vont donner un petit nombre de cas au début mais progressivement de plus en plus. Et si on laisse faire sans contrôler, du fait que la pression de la vaccination n'arrivera pas à freiner comme il faut, on a un risque de pression épidémique".