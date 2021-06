EN DIRECT - Covid-19 : Véran brandit la menace d'"une vaccination obligatoire" pour les soignants dès septembre

VARIANT ANGLAIS





"Nous avions atteint une forme de plafond de verre, mais la quatrième vague arrive", a estimé ce mercredi matin sur RMC Karine Lacombe, la cheffe du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Saint-Antoine à Paris. Elle l'assure : la vaccination est indispensable. "On est dans une course contre-la-montre, nous n'avons pas le temps de réfléchir."





"Le variant Delta est plus contagieux que ceux que nous avions connus jusqu'à maintenant, il est effectivement plus transmetteur, mais ce n'est pas sûr qu'il apporte des formes plus graves", a précisé l'infectiologue. Et cette dernière de remettre en cause la stratégie britannique : "En Angleterre, ils ont privilégié une seule dose de vaccin, et particulièrement le vaccin Astra Zeneca. Cette stratégie est un échec."