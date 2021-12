EN DIRECT - Covid-19 - "Le variant Omicron est un nouveau défi que nous lance la maladie" : Gabriel Attal fait le point sur la situation sanitaire

COVAX : PFIZER ET BIONTECH BIENTÔT LES PLUS DISTRIBUÉS





Pfizer et BioNtech devraient bientôt supplanter AstraZeneca en tant que principaux fournisseurs de vaccins du programme mondial COVAX. Pour l'instant, le vaccin AstraZeneca est le plus acheminé par le dispositif, qui permet la livraison de doses aux pays à faibles et moyens revenus. En tout, Covax a livré plus de 600 millions de doses dans près de 150 pays, dont plus de 220 millions pour AstraZeneca et environ 160 millions pour Pfizer.





Mais au premier trimestre de l'année prochaine, Pfizer devrait prendre le relais et voler la place de leader à AstraZeneca, selon les chiffres de Gavi et de l'OMS.