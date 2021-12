EN DIRECT - "Environ 400 enquêtes" ouvertes pour des "réseaux de faux pass sanitaires", affirme Gérald Darmanin

LIMITER LES RISQUES POUR LES FÊTES





En vue des fêtes de Noël, Olivier Véran recommande plusieurs gestes à avoir pour limiter la propagation du virus. Premier d'entre eux, il faut "restreindre ses contacts dix jours avant le jour J", explique-t-il au Parisien. Le ministre de la Santé et des Solidarités évoque aussi les autotests "en cas de doute", et surtout, de "bien respecter les gestes barrières, d'ouvrir régulièrement une fenêtre dans le salon". Pour le ministre, la somme est claire : "si on est vacciné et dépisté, le risque de contaminer ceux qu'on aime est minime".