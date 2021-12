EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de cas en France semble se stabiliser

PEROU : PLUS DE 100 MORTS DU COVID-19 EN 24H





Le Pérou, pays dont le taux de mortalité du Covid-19 est le plus élevé au monde, a enregistré plus de 100 décès vendredi, pour la première fois depuis quatre mois, a rapporté le ministère de la Santé. Au total, les autorités ont compté 123 décès et 1.356 cas, au cours des dernières 24 heures. Un tel bilan remonte au 18 août 2020, avec 120 morts comptabilisés ce jour-ci.





Face au nombre de contaminations et de décès, le Pérou a commencé vendredi à exiger des certificats de vaccin anticovid dans les magasins, les banques et les aéroports. Le gouvernement a également interdit les rassemblements et événements sociaux, y compris ceux organisés à domicile et les visites familiales, à Noël et au Nouvel An.