EN DIRECT - Vaccination des 5-11 ans : "15.000 rendez-vous déjà pris", assure Olivier Véran

UNE POSSIBLE 4E DOSE EN ALLEMAGNE





Selon le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, l'Allemagne ne connaît pas encore de vague importante et rapide de nouvelles infections à cause du variant Omicron. Cela devrait cependant changer autour du Nouvel An et de la première semaine de janvier.





Le ministre, interviewé à la radio publique allemande WDR2, n'a pas non plus exclu l'ouverture à une quatrième injection de vaccin pour maintenir la meilleure réponse immunitaire contre le Covid. Le gouvernement exhorte par ailleurs les Allemands à limiter leurs contacts pendant la période des fêtes et à se faire vacciner, notamment par des rappels s'ils ont déjà reçu leur premier vaccin.