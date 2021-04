EN DIRECT - Covid-19 : les tests antigéniques systématisés pour les voyageurs de Guyane

EMMANUEL MACRON





Deux ans après l’incendie de Notre-Dame, Emmanuel Macron s’est confié au Parisien. Revenant sur cette soirée du 15 avril 2019 et sur le chantier en cours, le président trace un parallèle avec la crise sanitaire actuelle : selon lui, ce chantier est "comme une métaphore de ce que beaucoup ressentent et que nous pouvons vivre". "Ces grands défis nous rappellent que nous sommes une nation vivante qui a toujours à rebâtir et à faire, poursuit-il. Parfois, nous nous sommes habitués à l’idée que nous étions installés, avec des certitudes. Eh bien, les temps contemporains nous bousculent et ils remettent en cause beaucoup de choses."





Le chef de l’Etat admet que la comparaison a ses limites : car l’épidémie est "une crise qui dure, touche notre pays depuis plus d’un an, suscitant de la fatigue, des tiraillements." Surtout, "elle a endeuillé aujourd’hui plus de 100 000 familles". Emmanuel Macron dit avoir une pensée pour "toutes celles et ceux qui sont tombés de cette épidémie", ainsi que pour leurs proches. La période "a été si cruelle pour nos concitoyens, qui n’ont parfois pas pu accompagner, dans les derniers instants ou dans la mort, un père, une mère, un proche, ou un ami." Ces épisodes montrent pour le président la "capacité qu’a le peuple français à s’unir, à se dépasser lorsque le pire advient et qui menace ce qu’il est profondément".