EN DIRECT - L'OMS prévoit "un grand nombre" d'hospitalisations, même si Omicron s'avérait moins dangereux

"PAS DE PETITES MESURES"





"Il n'y a pas de petites mesures, de mesures ridicules. Il n'y a pas non plus la mesure magique. Il y a un ensemble de choses à faire. Et c'est vrai qu'au titre des loisirs, tous les Français, et les jeunes aussi, ont un impact", a affirmé sur France Inter Jean-Michel Blanquer, répondant notamment aux critiques liées à l'interdiction de la nourriture au cinéma, annoncée lundi par Jean Castex pour trois semaines à compter de lundi. "Au cinéma, si vous enlevez votre masque, c'est plus contaminant que si vous le gardez", a-t-il lancé.