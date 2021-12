EN DIRECT - Près de 180.000 nouveaux cas recensés en 24 heures en France, un record depuis le début de la pandémie

CONSEIL D'ETAT PRUDENT





Le Conseil d'Etat s'est voulu prudent, dans son avis sur le projet de loi portant le pass vaccinal, qui arrivera en commission à l'Assemblée nationale dès demain. Le Conseil a ainsi relevé que le pass vaccinal, qui succèderait au pass sanitaire "est susceptible de porter une atteinte particulièrement forte aux libertés" et "peut limiter significativement la liberté d'aller et de venir et est de nature à restreindre la liberté de se réunir et le droit d'expression collective des idées et des opinions".

Pour limiter cette "atteinte aux droits et libertés", il a suggéré que "le certificat de rétablissement" du Covid-19 puisse être considéré "comme un substitut du justificatif de statut vaccinal", "dans des conditions définies".