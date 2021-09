EN DIRECT - Coronavirus : 99% des Britanniques décédés du Covid cette année étaient non-vaccinés

C'EST LA RENTRÉE EN GRÈCE





Les enfants et adolescents grecs ont repris le chemin de l'école pour la traditionnelle bénédiction orthodoxe de rentrée, mais ils doivent, s'ils ne sont pas vaccinés, présenter un test négatif au Covid à leurs frais, comme tous les travailleurs de Grèce non vaccinés.





En premier lieu, la Grèce a mis en place le test obligatoire et payant pour tous les salariés non-vaccinés, les élèves et les étudiants, dans les moyens de transport ou les espaces fermés recevant du public. Le coût des tests antigéniques et PCR, a été plafonné par les autorités respectivement à 10 et 60 euros. La rentrée scolaire s'est faite en présentiel et une classe ne sera fermée que si plus de 50% des élèves sont positifs au Covid.