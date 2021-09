EN DIRECT - Covid-19 : la prolongation de l'état d'urgence sanitaire en Outre-mer validée par le Parlement

LA SUISSE ÉTEND SON PASS SANITAIRE





La Suisse a décidé ce mercredi d'étendre largement l'obligation du pass sanitaire. À partir de lundi, il faudra montrer son certificat Covid pour entrer au restaurant ou dans un bar, mais aussi pour aller voir une exposition, un film ou un événement sportif en intérieur, a indiqué le Conseil fédéral.





Le gouvernement fédéral justifie ces mesures - impopulaires chez une partie des Suisses et parmi certains des professionnels - par "la situation dans les hôpitaux qui reste tendue et l'occupation des lits aux soins intensifs très élevée", alors que le nombre d'infections augmente et que "la part de la population non immunisée reste trop élevée pour empêcher une nouvelle et importante vague de contaminations", souligne le communiqué.