EN DIRECT - Covid-19 : l'addition du "quoi qu'il en coûte" s'élève à 240 milliards d'euros

QUELLE EFFICACITÉ DES VACCINS FACE AU VARIANT DELTA ?

Alain Fischer (LCI) : "Si on faisait le bilan du nombre de personnes épargnées par le vaccin, c'est un résultat que l'on n'aurait jamais anticipé un an plus tôt. Cette vaccination est un immense succès scientifique, technologique et industriel. Il faut distinguer efficacité tout court et efficacité contre les formes de graves. L'efficacité contre les formes légère a certes baissé, de l'ordre de 60%, mais l'efficacité contre les formes graves reste de l'ordre de 80%"

"Ce n'est pas parce que c'est un peu moins bien que c'est inutile"