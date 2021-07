EN DIRECT - Les cas de Covid-19 toujours en hausse, moins de 6900 patients hospitalisés

NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE DANS LES EHPAD





L'AFP a obtenu la copie du nouveau protocole sanitaire qui entre en vigueur ce mercredi en France. Selon celui-ci, les mesures de protection des résidents mises en œuvre dans les Ehpad, résidences autonomie et établissements accueillant des personnes handicapées sont désormais "les mêmes qu'en population générale".





Par conséquent, les visites de proches peuvent désormais avoir lieu sans rendez-vous préalable, en chambre comme dans les espaces collectifs. Un registre de traçabilité est toutefois maintenu. Les repas collectifs, les repas avec les proches et les activités collectives dans les espaces intérieurs et extérieurs de l'établissement ne font plus non plus l'objet de recommandations spécifiques. Même chose pour les sorties des résidents, dorénavant autorisées sans restriction.





En revanche, "l'ensemble des gestes barrières doivent continuer à être respectés par les résidents, les professionnels et les visiteurs extérieurs, quel que soit leur statut vaccinal", est-il rappelé. "L'hygiène des mains, le port du masque en intérieur, mais plus en extérieur, la distanciation physique et l'aération/ventilation des locaux" sont particulièrement visés.