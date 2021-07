EN DIRECT - L'Assemblée vote contre le pass sanitaire pour les patients et visiteurs des hôpitaux et Ehpad

LES PROJECTIONS DE JEAN-FRANÇOIS DELFRAISSY POUR CET HIVER





"On risque d’avoir, après le variant Delta, un autre variant dans le courant de l’hiver ou du printemps 2022", assure le professeur Jean-François Delfraissy au Sénat. "Il y a probablement plus de chance qu’il soit toujours sensible au modèle de vaccin actuel. Il est possible que l’on ait un variant d’échappement immunitaire : si c’était le cas, on a la capacité de faire de nouveaux vaccins", ajoute-t-il, prônant une 'vision de long terme" et une couverture vaccinale proche de 95%.