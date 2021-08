EN DIRECT - Covid-19 : 136 décès en 24h, situation stable à l'hôpital

MOINS DE 10 MILLIONS DE FRANÇAIS ÉLIGIBLES RESTENT À VACCINER





Moins de dix millions de Français éligibles à la vaccination n'ont encore reçu aucune dose, a souligné ce mardi le ministère de la Santé, disant porter une "attention particulière" aux 600.000 personnes de plus de 80 ans dans cette situation.





"On est tombés le 29 août sous les dix millions de personnes qui ne sont pas vaccinées" parmi les Français de 12 ans et plus, a indiqué le ministère. "Elles sont plus que jamais invitées à aller se faire vacciner, c'est un impératif de santé publique", a-t-on ajouté de même source, alors que se profile l'obligation vaccinale pour de nombreuses professions (dont les soignants) mi-septembre et l'entrée en vigueur du pass sanitaire pour les adolescents fin septembre.