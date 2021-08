EN DIRECT - Covid-19 : la HAS préconise un rappel vaccinal pour les plus 65 ans et les personnes à risque

FOOT : LE COVID A FAIT PERDRE 2,5 MDS D'EUROS DE RECETTES AUX CLUBS





Les mesures de huis clos décidées ces deux dernières saisons en raison de la pandémie de Covid ont privé les clubs de foot des cinq principaux championnats européens de 2,5 milliards d'euros de recettes "jour de match", indique ce mardi le cabinet KPMG. Selon l'étude, le nombre de matches avec du public a ainsi été réduit de 27% sur la saison 2019/2020. Cela a conduit à "une baisse significative, d'environ 500 millions d'euros en cumulé des recettes jour de match (billetterie, sponsors, merchandising, restauration, ndlr), à 1,9 milliard d'euros", précise-t-elle.





L'impact a été le plus fort en Bundesliga, le championnat avec la plus haute moyenne de spectateurs par match au monde (42.000), avec 157 millions d'euros de pertes pour les 18 clubs, alors que la Ligue 1, avec une fréquentation moyenne de 23.000 spectateurs par match, a perdu trois fois moins (48 millions d'euros). À l'échelle des clubs, et en termes absolus, c'est Barcelone et le Real Madrid qui ont été les plus lésés, avec 39 et 35 millions d'euros de pertes. En conséquence, leurs recettes se sont établies respectivement à 136 et 120 millions d'euros.





La saison 2020/2021 s'étant déroulée quasiment totalement à huis-clos dans les cinq pays, KPMG s'attend à une perte cumulée de "plus de 2 milliards d'euros" sur cet exercice. Le cabinet d'audit estime d'ailleurs que la saison qui vient de démarrer n'offrira qu'un rattrapage partiel de ces pertes.