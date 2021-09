EN DIRECT - Covid-19 : vaccin ou test régulier obligatoire dans les grandes entreprises américaines

CONTAMINATIONS EN BAISSE





Au total, 10.969 cas de contamination ont été enregistrés sur 24 h, contre plus de 12.800 mercredi et plus de 14.500 mardi, selon les données de Santé Publique France. A titre de comparaison on comptait plus de 15.000 contaminations jeudi dernier. Le taux de positivité, qui mesure la proportion des cas positifs sur le nombre de personnes testées, s'inscrit lui aussi en baisse. Mesuré sur les sept derniers jours consolidés à J-3 il est de 2,3% jeudi, contre 2,4% mercredi et 2,6% il y a une semaine.