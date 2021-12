EN DIRECT - Covid-19 : 16.921 hospitalisations, dont 3333 en soins critiques

LA 4E DOSE EN ISRAËL





Un hôpital israélien a commevncé ce lundi à administrer une 4e dose de vaccin à ses soignants, dans le cadre d'un essai clinique qui devrait précéder une campagne nationale dont la date de lancement n'a pas encore été annoncée. 150 soignants bénévoles vont recevoir une 4e dose plus de quatre mois après la dernière. Cela permettra d'évaluer la possible hausse d'anticorps et l'apparition d'effets secondaires et dira si elle permet ou non de réduire les risques d'infection, selon la directrice du département des maladies infectieuses de l'hôpital.





Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré mercredi dernier que tous les Israéliens de plus de 60 ans et le personnel médical auraient droit à une 4e dose, au moment où le pays peine à contenir la propagation du variant Omicron. La décision doit encore être approuvée par le ministère de la Santé.