EN DIRECT - Face à l'explosion Omicron, l'exécutif veut prendre de nouvelles mesures

PLUS DE 7000 VOLS ANNULÉS CE WEEK-END DE NOËL





Ce dimanche, à 14h, plus de 7000 vols avaient déjà été annulés par les compagnies aériennes tandis que des milliers d'autres étaient retardés dans le monde pendant ce week-end de Noël.





Selon le site Flightaware, près de 2000 vols ont été annulés ce dimanche, dont plus de 570 étaient des trajets liés aux Etats-Unis, qu'il s'agisse de liaisons internationales ou internes. La veille, le même site comptait plus de 2800 annulations de vols et plus de 6350 retards. Et vendredi, environ 2400 annulations et près de 11.000 retards étaient recensés selon la même source.