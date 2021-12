EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de nouveaux cas dépasse la barre des 100.000, une première

LOS ANGELES : PRÈS DE 10.000 CAS EN 24 HEURES





Après les records à New York, le comté de Los Angeles a enregistré vendredi son plus grand nombre de nouveaux cas de Covid-19 en près d'un an, rapporte le Los Angeles Daily News.





Le plus grand comté du pays, avec quelque 10 millions d'habitants, a enregistré 9 988 nouveaux cas – une multiplication par 20 depuis la fin du mois dernier, lorsque la région enregistrait moins de 500 cas par jour, et le chiffre quotidien le plus élevé en 11 mois, selon les données du gouvernement.