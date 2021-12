EN DIRECT - Covid-19 : plus de 94.000 nouveaux cas ce vendredi en France, nouveau record

ANNULATION DE VOLS





Les rebonds épidémiques dans les différents pays, notamment à cause du variant Omicron, entraînent l'annulation de vols en cascade. Aux États-Unis, United Airlines et Delta Air Lines ont annoncé que respectivement 120 et 90 avions qui devaient partir d'Atlanta ne pourraient finalement pas s'envoler à cause du nombre important de cas positifs et de cas contacts parmi les équipages de bord.





En Australie, ce sont plus de 100 vols domestiques qui ont été annulés à cause du grand nombre de salariés qui doivent s'isoler également à cause du Covid.