EN DIRECT - Covid-19 : près de 57.000 nouveaux cas recensés en 24h, 130 décès enregistrés

PHARMACIES OUVERTES LE DIMANCHE POUR VACCINER DAVANTAGE





Le ministre de la Santé a indiqué sur France 2 qu'il n'y avait pas de pénurie de Pfizer, et que les pharmacies pourront ouvrir le dimanche pour accélérer la campagne de rappel : "Je vais signer un arrêté qui va autoriser et inciter pharmaciens qui le peuvent et qui le souhaitent à ouvrir tous les dimanches sans limitation sur les mois de décembre et janvier", a-t-il annoncé.





"Ils sont des piliers essentiels de la campagne de rappel", a-t-il lancé, rappelant qu'ils sont "plus de 15.000 à disposer de doses de vaccin à ARN messager".





"La France est un des pays au monde qui vaccine le plus en vaccination de rappel au quotidien, hier plus de 650.000 Français ont reçu une injection de rappel", a-t-il déclaré sur France 2 ajoutant qu'il faut "aller plus vite, plus fort, il y a urgence". Il a ajouté sur Twitter que 12 millions de Français avaient déjà eu leur dose de rappel.





"Nous multiplions le nombre de centres qui peuvent vacciner: les libéraux, les pharmaciens, les médecins, kinés, sages-femmes infirmiers qui peuvent vacciner en ville reçoivent cette semaine plus de 4 millions de doses de vaccins à ARN messager", a-t-il ajouté.





"Si quelqu’un qui n’est pas du tout vacciné se présente dans un centre" pour recevoir une dose de vaccin, il pourra être vacciné même sans rendez-vous, a assuré par ailleurs Olivier Véran.