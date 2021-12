EN DIRECT - Covid-19 : l'Allemagne approuve l'obligation vaccinale pour le personnel médical

DOSE DE RAPPEL EN AFRIQUE DU SUD





Une troisième dose du vaccin anti-Covid du laboratoire américain Pfizer sera administrée à partir de janvier en Afrique du Sud, pays qui a détecté le variant Omicron, a déclaré ce vendredi le ministère de la Santé.





"Les premières personnes qui auront droit à la dose de rappel seront les plus de 60 ans", a déclaré le Dr Nicolas Crisp, directeur général au ministère, lors d'une conférence de presse.





L'Afrique du Sud, qui connaît une hausse exponentielle des contaminations depuis l'apparition d'Omicron, est officiellement le pays africain le plus touché par le virus avec plus de trois millions de cas et plus de 90.000 morts. Le nouveau variant, qui présente encore de nombreuses inconnues, mais qui selon les premières constatations des scientifiques est plus contagieux, est désormais dominant (jusqu'à 70% des cas) dans ce pays.