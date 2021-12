EN DIRECT - Covid-19 : 55.339 cas détectés en 24h, nouvelle hausse sur une semaine

COVID ET GRIPPE





L'entreprise américaine de biotechnologie Moderna a annoncé vendredi de premiers résultats positifs pour les essais cliniques de son vaccin contre la grippe, utilisant la technologie de l'ARN messager, la même que celle employée pour son vaccin contre le Covid-19.





Ces résultats d'essais de phase 1, destinés à tester la sûreté et la capacité du produit à déclencher une réaction immunitaire, ont été menés sur 180 adultes. Le vaccin testé cible les sous-types de grippe A dits H1N1 et H3N2, les plus répandus, ainsi que de grippe B, lignées Yamagata et Victoria.





Trois dosages ont été évalués, et le plus bas (50 microgrammes) est favorisé pour la suite. Les participants de 18 à 49 ans ayant reçu ce dosage ont vu leurs niveaux d'anticorps multipliés par dix contre H1N1 et par huit contre H3N2. Chez les plus de 50 ans, ils ont été multipliés par six contre les deux souches.





Les principaux effets secondaires étaient des douleurs au niveau de l'endroit de l'injection, de la fatigue, des douleurs musculaires ou des maux de tête.