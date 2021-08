EN DIRECT - Covid-19 : les États-Unis déconseillent les voyages "non essentiels" vers la France

VACCINATION





"Qu'il y ait 200.000 personnes dans la rue, ça ne me fait absolument rien", a déclaré ce mardi le Pr Enrique Casalino, infectiologue et directeur médical à l’AP-HP sur LCI, estimant que "le discours antivax ne peut plus être écouté, ne peut plus être prononcé" et que "les personnes qui font ça font prendre un risque colossal au quotidien à tous."





"Je pense qu'il y a un temps pour l'information, il y a un temps pour convaincre et un temps pour appliquer les règles", a-t-il poursuivi. Et d'ajouter : "je comprends qu'il y a des réticences et je les respecte mais je pense que pour les soignants nous avons tous une responsabilité vis-à-vis du collectif (...) et aujourd'hui dire 'je ne me fais pas vacciner' c'est faire courir un risque à la collectivité".





"Le vaccin réduit au moins de moitié le nombre de nouvelles acquisitions te également le risque de contaminer de nouvelles personnes", a-t-il rappelé.