EN DIRECT - Covid-19 : Antilles et pass sanitaire au programme du Conseil de défense sanitaire

LA DESSERTE AERIENNE DE NOUVELLE-CALEDONIE ENCORE RESTREINTE





La Nouvelle-Calédonie, rare territoire exempt de Covid-19, a décidé mercredi de prolonger jusqu'au 31 décembre 2021 sa desserte aérienne minimum assortie d'un sas sanitaire pour se protéger du virus, a indiqué le gouvernement local.





Le dispositif, qui limite les arrivées de passagers à un vol hebdomadaire en provenance de Paris et un en provenance de Wallis et Futuna, était jusqu'alors prévu pour durer jusqu'au 31 octobre. Les premières mesures de protection des frontières et de suppression de vols avaient été prises dès mars 2020.





"On ne touche pas au protocole sanitaire en place, il nous faut être très strict avec le sas", a déclaré Yannick Slamet, porte-parole du gouvernement collégial, redoutant que le très contagieux variant Delta franchisse cette barrière. Tout passager arrivant à Nouméa est soumis s'il est vacciné avec un vaccin ARN messager à 7 jours de confinement en hôtel et à 14 jours s'il n'est pas vacciné. Test PCR et sérologie sont également obligatoires.