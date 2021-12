EN DIRECT - Variants : le Dr Anthony Fauci "quasiment certain" qu'Omicron n'est pas plus grave que Delta

LA CINQUIÈME VAGUE "MET UN COUP AU MORAL" DES FRANÇAIS, ESTIME MACRON





Le rebond de l'épidémie "met un coup au moral" des Français, a estimé ce mardi le président de la République Emmanuel Macron après avoir rencontré des habitants de Vierzon (Cher). "On sent une fatigue, les gens sont hyper résistants, mais ils sont moins positifs qu'il y a deux mois. On sent que ça met un coup au moral", a-t-il commenté devant quelques journalistes.





"À la sortie de l'été, on avait vacciné à mort, les gens se disaient on va en finir. Et là, il y a un côté jour sans fin. La cinquième vague...", a-t-il soupiré. "Moi je tiens à ce qu'on ne referme pas les choses. À chaque fois, grâce au vaccin, on gratte quelque chose : en octobre 2020 on avait dû refermer, puis sous couvre-feu, puis on a pu rouvrir et on a gardé le couvre-feu. En janvier 2021 on a réussi à ne pas refermer parce qu'on avait le couvre-feu. Et là on arrive à ce qu'il n'y ait plus de jauge, on met des restrictions sur la convivialité" uniquement, a-t-il détaillé.