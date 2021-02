EN DIRECT - Covid-19 : 20.064 nouveaux cas détectés, la France franchit le cap des 85.000 morts

MOINS DE DOSES ASTRAZENECA POUR LA FRANCE EN FÉVRIER





La France attend moins de doses de vaccin d'AstraZeneca en février, avant un rattrapage en mars, a indiqué mardi le ministère de la Santé. "On va atteindre 1,7 million de doses en février pour AstraZeneca au lieu de 2,5, ce qu'on avait initialement prévu", "mais c'est un décalage" et "si on cumule février et mars, on retombe sur nos pieds avec 5,9 millions de doses cumulées", a-t-on indiqué au ministère lors d'un point hebdomadaire sur les vaccins.





Selon la même source, après une livraison de 550.000 doses la semaine dernière, le même nombre est attendu cette semaine et aux alentours de 850.000 doses devraient arriver la semaine prochaine. Le total attendu de près de 6 millions de doses fin mars est déjà en deçà de prévisions antérieures, qui étaient fixées à 9 millions à la fin du premier trimestre.