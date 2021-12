EN DIRECT - Covid-19 : Jean Castex et Olivier Véran donneront une conférence de presse à 19h

LE VARIANT OMICRON DÉTECTÉ DANS UN TIERS DES ÉTATS AMÉRICAINS





Le variant Omicron a été identifié dans au moins 16 États américains. "Nous savons que nous avons plusieurs dizaines de cas et nous les suivons de près", a commenté ce dimanche Rochelle Walensky, directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. "Et nous entendons chaque jour parler de cas de plus en plus probables (...) ce nombre est susceptible d'augmenter."





Pour rappel, la Californie a été le premier État américain à confirmer la présence de ce nouveau variant. Ensuite, le Colorado, le Connecticut, Hawaï, la Louisiane, le Maryland, le Massachusetts, le Minnesota, le Missouri, le Nebraska, le New Jersey, New York, la Pennsylvanie, l'Utah, Washington et le Wisconsin ont suivi, selon Reuters.





Toutefois, pour l'heure, c'est le variant Delta qui continue de représenter 99,9% des nouveaux cas de Covid-19 Outre-Atlantique, a précisé le Dr Walensky.