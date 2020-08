EN DIRECT - Covid-19 : à Marseille, le port du masque obligatoire dans trois secteurs à certaines heures

PAS DE DEUXIÈME VAGUE EN ESPAGNE





"Je ne parlerais pas de deuxième vague" tant que "nous n'aurons pas une transmission communautaire hors de contrôle" et qu'il ne sera pas clair que l'augmentation des cas détectes n'est pas simplement due à l'augmentation des tests pratiqués, a déclaré Fernando Simon, épidémiologiste en chef du ministère de la Santé. Pourtant, selon le bulletin officielle, l'Espagne a enregistré au cours de sept derniers jours 19.405 cas de Covid-19, soit une moyenne quotidienne de 2.772. Il y a une semaine la moyenne était de 1.913 par jour et il a deux semaines de 1.460. Malgré cette augmentation de cas, il n'y a "pas de risque d'effondrement" du système hospitalier, contrairement à ce qui s'est passé à certains endroits au plus fort de l'épidémie.





Les régions les plus touchées sont la Catalogne (nord-est), avec plus de 5.100 cas diagnostiqués sur les sept derniers jours, et l'Aragon voisin, avec 4.100 cas. Mais cette dernière région est la plus préoccupante avec le plus fort taux de cas du pays, 312 pour 100.000 habitants.