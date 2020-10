EN DIRECT - Covid-19 : Edouard Philippe entendu aujourd'hui par la commission d'enquête

LES EMPLOYEURS DE L'ÉCONOMIE SOCIALE VEULENT UN MILLIARD D'AIDES





L'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (Udes) a demandé l'élargissement à un milliard d'euros du fonds d'investissement utilisé pour financer les mesures d'aide du secteur, contre 400 millions d'euros initialement prévus dans le plan de relance.





Selon Hugues Vidor, président de l'Udes, les études réalisées en septembre décrivent actuellement un "climat mortifère", tout particulièrement dans les entreprises associatives qui emploient 1,8 des 2,4 millions de salariés de l'économie sociale et solidaire.





Selon l'Udes, "33% des entreprises associatives craignent de ne pas pouvoir maintenir leur effectif salarié" et "4.000 associations risquent le dépôt de bilan". Les acteurs des milieux événementiels, culturels et sportifs, ainsi que médico-social font figure d'acteurs les plus fragiles. L'Udes, qui souhaite la prise en charge de l'activité partielle au-delà du 31 décembre et la suppression des charges sociales jusqu'en juin 2021, milite également pour la création d'un "crédit d'impôt à l'innovation sociale".