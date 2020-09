EN DIRECT - Covid-19 : un Conseil de défense en cours, Olivier Véran s'exprimera à 19h

BREXIT





Un Brexit sans accord commercial pourrait être trois fois plus coûteux sur le long terme que la pandémie de Covid-19pour l'économie britannique, prévient une étude du centre de recherche "The UK in a Changing Europe".





Elle prévient que l'impact du Covid-19 est de nature à tempérer ou à faire passer au second plan, sur le plan politique et économique, celui d'un "no deal" au terme de la période de transition qui s'achève fin janvier.





Mais à court terme, un Brexit sans accord commercial est "une mauvaise nouvelle" pour la reprise économique et sur le long terme il sera "plus important" que la crise sanitaire.