EN DIRECT - Covid-19 : "j'aurai raison au final, le virus va disparaître", persiste Trump

"DES CHOSES QU’ON N'A PAS DU TOUT ENVIE DE REVOIR"





Attention à "ne pas recommencer comme au début" de l’épidémie, en se disant qu'attraper le Covid-19 n'est pas grave si l'on est jeune, met en garde sur LCI le Pr Jean-François Timsit, chef du service de réanimation à l'hôpital Bichat à Paris.





Les masques obligatoires dans les lieux clos sont-ils une bonne option ? "Si tout le monde fait ce petit effort-là, on va peut-être tous collectivement faire diminuer ce R0 et le faire revenir en dessous de 1 comme il l'était pendant le confinement. Si on n'arrive pas à faire ça, c'est une catastrophe, ça va remonter, et on va se retrouver comme en Catalogne avec des régions en tension, et le risque de revoir des choses qu'on a pas du tout envie de revoir."