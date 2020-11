EN DIRECT - Covid-19 : "La France n'est pas prête à faire face à une crise sanitaire de cette ampleur"

LA FONDATION DE FRANCE LANCE UN APPEL A LA GENEROSITE





La Fondation de France lance un appel à la générosité afin de venir en aide aux personnes en situation de précarité et vulnérables mais aussi aux personnels soignants et aux aidants. Dans un communiqué, la Fondation de France indique qu'il s'agira d'apporter du soutien à plusieurs personnes touchés par la crise sanitaire et économique.





Pour les soignants et aidants, il s'agira d'aider d'apporter un soutien logistique, "dans leur quotidien pendant les pics épidémiques (équipements matériels ou numériques, soutien psychologique (mise en place de cellules d'écoute) et soutien corporel (séances de kinésithérapie, mise en place de salles de détente et de repos…)" mais aussi psychologique.





Pour les personnes en situation de précarité et vulnérables, les dons seront à destination des personnes et familles les plus précaires et en difficulté ; les personnes à la rue ; les femmes victimes de violence ; les personnes privées d'emploi ; les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, qui souffrent d'un isolement accru ; les jeunes, notamment ceux qui ont décroché du système scolaire lors des phases de confinement ; les personnes souffrant de maladies psychiques et dont les troubles sont aggravés par les situations d'isolement et de stress provoquées par la pandémie.





