EN DIRECT - Covid-19 : le Sénat vote la prorogation de l'état d'urgence

ROYAUME-UNI : UNE VERSION MUTÉE DU VIRUS DANS 80% DES CAS





Selon une étude scientifique internationale réalisée par des chercheurs de plusieurs universités et laboratoires et révélée jeudi par le Financial Times, une nouvelle variante du virus née cet été chez des agriculteurs espagnols s'est rapidement répandue en Europe et constitue désormais la majorité des nouveaux cas de Covid-19 dans plusieurs pays. Au Royaume-Uni, où l'Espagne constitue une destination privilégiée pour les touristes britanniques, cette version mutée du virus concernerait désormais plus de 80% des cas de contamination. L'Angleterre est le pays le plus endeuillé en Europe par la pandémie, avec près de 46.000 morts