EN DIRECT - Covid-19 : couvre-feu durci, reconfinement... Un Conseil de défense sanitaire réuni pour trancher

LA COLERE GRONDE EN ITALIE





Des milliers de personnes ont manifesté lundi soir dans plusieurs villes du pays alors qu'une nouvelle vague de restrictions se profile avec la fermeture des restaurants et des bars à partir de 18 heures et de tous les théâtres, cinémas et salles de sport pendant un mois.





Des incidents violents se sont notamment produits à Milan et Turin, les deux grandes villes du nord du pays, où la police anti-émeute a été déployée et a riposté à coups de tirs de lacrymogènes. Des tramways ont été vandalisés, des poubelles incendiées, des deux-roues renversés et quelques vitrines caillassées, selon les images diffusées en direct par des médias italiens.





Le Premier ministre Giuseppe Conte doit présenter ce mardi des mesures de soutien aux secteurs d'activité et professions les plus touchés par les mesures de restriction.