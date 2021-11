EN DIRECT - Covid-19 : l'Autriche confine l'ensemble de sa population et impose la vaccination

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE PRIVE LES NON-VACCINÉS DE BARS ET RESTAURANTS





Confronté à une nouvelle vague, le gouvernement tchèque a décidé de renforcer les mesures sanitaires. À partir de lundi, un test ne suffira plus et seules les personnes vaccinées et celles ayant déjà eu le Covid-19 dans les six derniers mois pourront avoir accès aux bars et restaurants ainsi qu'à d’autres services et aux hôtels.





"Le principal objectif de ces mesures est de motiver les gens à se faire vacciner", a déclaré le ministre de la Santé, Adam Vojtech. Le gouvernement tchèque doit encore se réunir ce vendredi pour préciser les nouvelles règles, qui comprennent également le maintien de tests de dépistage réguliers dans les écoles et également dans les entreprises pour les employés non-vaccinés.