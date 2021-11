EN DIRECT - Covid-19 : plus de 20.000 nouveaux cas en 24h

EN ALLEMAGNE, LA RÉGION DE LA SAXE ENVISAGE DE NOUVELLES RESTRICTIONS





La Saxe, la région allemande la plus durement touchée par la quatrième vague de coronavirus du pays, envisage un verrouillage partiel.





La région orientale, qui a le taux de vaccination le plus bas et le taux d'infection le plus élevé d'Allemagne, envisage des mesures telles que la fermeture des théâtres, des concerts et des matchs de football au public et la fermeture des bars et des discothèques, ont rapporté les médias locaux.