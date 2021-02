EN DIRECT - Covid-19 : Jean Castex tiendra un point presse demain à 18h avec plusieurs ministres

LENTEUR





Depuis l'arrivée sur le marché des vaccins contre le Covid-19, l'Union européenne est critiquée pour sa lenteur. "Il peut y avoir des stratégies différentes entre l'Union européenne d'un côté et certains pays de l'autre. Nous avons fait le choix, au niveau européen, de respecter toutes les procédures et tous les délais de validation scientifique de la sécurité sanitaire des vaccins et des produits de santé. Et j'ai l'absolue conviction que si nous avions 'rogné' des étapes de validation scientifique classiques du vaccin pour le mettre à disposition plus tôt, on nous aurait probablement reproché cela", assure Gabriel Attal lors d'une conférence de presse donnée ce mercredi.