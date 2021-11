EN DIRECT - 5e vague : "Il faut tout faire pour éviter un nouveau confinement", appelle Bruno Le Maire

PROFIL DES PATIENTS COVID





"Dans mon service, on a 3 types de personnes hospitalisées. Il y a les anti-vax, sur lesquels aucun argument n'agit et qui sont opposés à n'importe quel type de traitement qu'on pourrait leur proposer. Il y a aussi les personnes pas vaccinées par négligence ou parce que c'est trop compliqué. Nous avons par exemple beaucoup de personnes âgées que l'on n'est pas allés chercher chez elles et qui n'ont pas forcément saisi l'importance de se faire vacciner. Et puis il y a des personnes en situation de fragilité qui, malgré les deux injections, n'ont pas développé les anticorps qui les auraient protégées", indique sur LCI l'infectiologue et cheffe de service à l'hôpital Saint-Antoine (AP-HP) Karine Lacombe.