EN DIRECT - Covid-19 : les Américains vaccinés plus obligés de porter un masque en intérieur

MASQUE EN INTÉRIEUR AUX ÉTATS-UNIS





Face à l'avancée de la vaccination aux États-Unis, de nombreux experts affirment que le temps sera bientôt venu d'abandonner l'obligation du masque en intérieur. Certains avancent même que la levée conditionnée de cette mesure pourrait encourager les plus réticents à la vaccination.





"Le masque est un outil, et les vaccins sont la solution", explique Monica Gandhi, auteur de nombreuses publications sur l'importance du masque durant la pandémie. "Un outil n'est plus utile une fois que vous avez la solution donc quand nous arriverons à un certain niveau de vaccination, il ne sera plus requis", ajoute-t-elle.