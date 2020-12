EN DIRECT - Covid-19 : un million de vaccinations en janvier, annonce Castex

PERSONNES PRIORITAIREMENT VACCINÉES





"La vie en collectivité expose au risque de virus", indique Olivier Véran pour justifier la priorité du vaccin aux personnes âgées en Ehpad. "Par la suite, la cible sera élargie progressivement, d'abord aux personnes âgées de plus de 75 ans, puis de plus de 65 ans, puis aux professionnels du secteur de la santé de plus de 50 ans et présentant des comorbidités. Au-delà, la cible sera encore élargie." Et ce, "entre février et mars 2021."