EN DIRECT - Covid-19 : le variant Delta majoritaire en France "probablement ce week-end", selon Olivier Véran

LE VACCIN CHINOIS CORONAVAC MOINS EFFICACE CONTRE LE VARIANT GAMMA





Les anticorps produits après la vaccination avec le vaccin chinois CoronaVac, largement utilisé contre le Covid-19 au Brésil, sont moins efficaces contre le variant Gamma que contre la précédente souche du virus présente dans ce pays, selon une étude publiée ce vendredi.





Le variant Gamma, d'abord détecté au Brésil, peut donc "potentiellement circuler chez des individus vaccinés, même dans des endroits où la couverture vaccinale est élevée", avertissent les auteurs de cette étude brésilienne, présentée au Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) et publiée en parallèle dans la revue médicale The Lancet Microbe.





Les chercheurs brésiliens ont mené des tests en laboratoire sur le plasma de 53 personnes qui avaient reçu ce vaccin à virus inactivé selon différentes modalités. Les anticorps produits par les personnes qui n'avaient eu qu'une seule dose 20 à 23 jours plus tôt ou deux doses 134 à 260 jours plus tôt n'avaient "aucun effet détectable sur le variant Gamma". En revanche, le variant était sensible aux anticorps des gens entièrement vaccinés moins longtemps auparavant (avec la deuxième dose 17 à 38 jours plus tôt), mais dans une moindre mesure que la souche du coronavirus précédemment présente au Brésil.





Fabriqué par le laboratoire chinois Sinovac et approuvé de façon accélérée dans une vingtaine de pays, le vaccin CoronaVac a bénéficié début juin d'une homologation en urgence de l'OMS, lui permettant d'intégrer le dispositif international Covax de distribution de vaccins anti-Covid dans les pays défavorisés. En outre, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a lancé début mai une procédure d'"examen continu" de ce vaccin, ce qui ouvre la voie à une éventuelle demande d'autorisation prochaine dans l'Union européenne.