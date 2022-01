EN DIRECT - Covid-19 : 3895 patients en soins critiques, en baisse pour le deuxième jour d'affilée

MAINTENIR LE PAYS "OUVERT"





Alors que le gouvernement est balayé par les contestations, Gabriel Attal rappelle la mobilisation de l'État dans cette crise sanitaire. Notamment du côté des tests. "On est face à un variant plus contagieux que les précédents variants. On a fait le choix de garantir à tous les Français qu'ils pourront se faire tester. Nous ne voulons pas arrêter de tester et de suivre l'épidémie. Alors il y a eu des difficultés au début, mais il semble bien que les difficultés soient derrière nous", assure le porte-parole ce vendredi qui souhaite "maintenir le pays le plus largement ouvert possible".